На Канарах лесной пожар приобрел неконтролируемый характер
Лесной пожар на Канарских островах стал неконтролируемым и уже затронул территорию в 1,8 тыс. гектаров. Об этом рассказал канарский президент Фернандо Клавихо.
"Речь идет о 1,6 тыс. гектаров по состоянию на 18 часов вечера (20:00 по Москве - прим. "РГ") и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - отметил глава этого региона Испании, выступая на совместном брифинге с представителями спасательных служб.
По словам Клавихо, в тушении лесного пожара участвуют почти 270 пожарных.
Напомним, что в среду правительство Канарских островов объявило эвакуацию населения ряда деревень в связи с пожаром на острове Тенерифе.