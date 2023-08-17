На Канарах лесной пожар приобрел неконтролируемый характер

"Речь идет о 1,6 тыс. гектаров по состоянию на 18 часов вечера (20:00 по Москве - прим. "РГ") и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - отметил глава этого региона Испании, выступая на совместном брифинге с представителями спасательных служб.