На севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов

В бассейне реки Кочечум на территории Эвенкийского района Красноярского края обнаружены масляные пятна. Прокуратура организовала проверку.

© Российская Газета

Информация о загрязнении реки и берегов в границах административного центра Эвенкии - поселка Тура - поступила в правоохранительные органы несколько часов назад. По предварительным данным, во время разгрузки самоходного речного судна произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в краевой прокуратуре.

На водозаборе поселка Тура ниже места происшествия по течению реки усилен производственный контроль, чтобы предотвратить попадание ГСМ в воду для нужд населения.

Полиция выясняет, кому принадлежит транспортное средство. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.