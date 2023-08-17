Недостроенная ледовая арена загорелась в центре Екатеринбурга . Об этом сообщает местный портал E1.ru.

В местном управлении МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 12:43 по местному времени (10:43 мск). Дым от пожара виден из разных частей города — кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.