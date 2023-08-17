В центре Екатеринбурга загорелась ледовая арена стоимостью 23 миллиарда рублей
Недостроенная ледовая арена загорелась в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает местный портал E1.ru.
В местном управлении МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 12:43 по местному времени (10:43 мск). Дым от пожара виден из разных частей города — кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.
Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, сейчас на месте работают пожарные. Причины происшествия и площадь пожара выясняются.
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