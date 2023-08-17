Безбилетник, пытавшийся пройти в метро без оплаты, сломал турникет на станции в Москве

Безбилетник, пытавшийся пройти в метро без оплаты за пассажиром, сломал створку турникета на станции метро «Курская», сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

41-летний мужчина рассчитывал, что успеет бесплатно зайти в метро за пассажиром, но створки турникета закрылись, и он умышленно разбил одну из них.

Ему грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм.

Ранее в Москве безработный мужчина затеял драку из-за того, что другой пассажир не позволил ему пройти в метро без оплаты.

Инцидент произошел на станции «Народное ополчение». Россиянин решил пройти вслед за пассажиром, чтобы не платить за проезд. Москвич, за которым прошел злоумышленник, заметил это и остановился.

Безработный толкнул пассажира в спину и начал избивать его после замечания. В результате мужчина нанес оппоненту травмы. Драку разняли работники.