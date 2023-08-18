В России от удара ножом в драке погиб аспирант из Габона

В Екатеринбурге 32-летний аспирант Уральского Федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили погиб от удара ножом в пьяной драке. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.