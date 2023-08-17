На волгоградском заводе произошло возгорание

Трансформаторное масло загорелось утром 17 августа на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде, на место прибыли спасатели. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по Волгоградской области.

«В 09.08 поступило сообщение о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Краснооктябрьском районе города Волгограда. По имеющимся сведениям, горит трансформаторное масло», — пояснили в экстренном ведомстве.

Площадь разлива трансформаторного масла составила 50 кв. м.

Как добавили в МЧС по региону, угрозы последующего распространения огня нет.

Спасатели подчеркнули, что точная причина возгорания на территории волгоградского предприятия выясняется.