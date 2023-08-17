На волгоградском заводе произошло возгорание

На территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде начался пожар
Трансформаторное масло загорелось утром 17 августа на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде, на место прибыли спасатели. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по Волгоградской области.
«В 09.08 поступило сообщение о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Краснооктябрьском районе города Волгограда. По имеющимся сведениям, горит трансформаторное масло», — пояснили в экстренном ведомстве.
Площадь разлива трансформаторного масла составила 50 кв. м.
Как добавили в МЧС по региону, угрозы последующего распространения огня нет.
Спасатели подчеркнули, что точная причина возгорания на территории волгоградского предприятия выясняется.
До этого стало известно, что возгорание на заводе счетно-аналитических машин в Москве ликвидировано. На место пожара прибыли пожарные расчеты. Из здания завода были эвакуированы 40 человек.