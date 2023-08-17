ФСБ возбудила дело в отношении покинувшего РФ и имеющего доступ к гостайне волгоградца

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении жителя Волгограда за то, что он покинул Россию, несмотря на запрет на это из-за доступа к гостайне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным службы, сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к информации, составляющей гостайну, с грифом «совершенно секретно» нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации.

Запрет на выезд действовал до июня 2024 года, однако мужчина проигнорировал это решение и перебрался за границу.

В июне стало известно, что сотрудники УФСБ по Свердловской области возбудили уголовное дело о нарушении государственной тайны в отношении бывшего сотрудника ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Это предприятие входит в «Росатом» и занимается производством специальных боеприпасов.