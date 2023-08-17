Россиянин незаконно добыл три косули и пошел под суд

По данным ведомства, в июне полицейские узнали, что мужчина недалеко от своего дома подстрелил трех самцов сибирской косули. Однако у него не было разрешения на добычу диких зверей на данной территории. После охоты пенсионер разделал туши около реки, расфасовал мясо и собирался поехать домой. Тогда к нему приехали силовики и задержали.