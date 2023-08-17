На Сахалине восстановили энергоснабжение населенных пунктов

Ремонтные бригады в четверг днем восстановили подачу электричества в населенные пункты на Сахалине, в том числе в Южно-Сахалинск, нарушенную в результате аварии, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Энергоснабжение восстановлено", - рассказали в компании.

В некоторых населенных пунктах не сработало автоматическое включение, поэтому туда едут ремонтные бригады, чтобы сделать это вручную.