Суд оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде кокаина в Россию

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал четырех из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора для последующей продажи в России. Об этом сообщает ТАСС.

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Оправдательный приговор вынесен в отношении литовцев Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса и россиян Георгия и Ивана Радомировых. После вступления приговора в законную силу им положено право на реабилитацию и материальную компенсацию.

При этом пятый подсудимый — Игорис Григас — был признан виновным и осужден на 5,5 года колонии, но освобожден в зале суда в связи с заключением в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства.

По данным следствия, преступную группу организовал гражданин Литвы Григас. Согласно обвинительному заключению, с января 2013 года по апрель 2019 года фигуранты устроили не менее шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг из Эквадора в порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.