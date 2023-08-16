В Ингушетии у дороги загорелась линия электропередач
В Ингушетии ликвидировали последствия возгорание линии электропередач. Об этом сообщает администрация города Назрань в официальном Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Дидигова. На видео очевидцев можно заметить, как машины проезжают по дороге, над которой висят горящие провода. С них на обочину падают искры.
Экстренные службы быстро отреагировали на произошедшее.
«К месту тут же была стянута необходимая техника и рабочей бригадой Ингушэнерго», — сообщается в публикации.
Спасатели оперативно заменили провода линии электропередач. На данный момент во всех домах населенного пункта восстановлена электроэнергия.
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