В Ингушетии у дороги загорелась линия электропередач

В Ингушетии ликвидировали последствия возгорание линии электропередач. Об этом сообщает администрация города Назрань в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Дидигова. На видео очевидцев можно заметить, как машины проезжают по дороге, над которой висят горящие провода. С них на обочину падают искры.