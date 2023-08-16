Задержан главный подозреваемый во взрыве  на АЗС в Махачкале

Эльдара Насрулаева, подозреваемого в хранении опасных веществ на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС в Махачкале, поместили в изолятор временного содержания. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«В настоящее время он находится в изоляторе», - отметил источник.

Катастрофа на АЗС в Махачкале произошла в понедельник, 1 августа. На станции автосервиса, расположенной рядом с заправкой, начался пожар, а затем произошел сильный взрыв. Погибли 35 человек, свыше ста получили ранения различной тяжести.

Правоохранительные органы выдвинули несколько версий произошедшей трагедии, в том числе нарушения хранения взрывоопасных агрохимикатов.

В ходе отработки различных версий был объявлен в розыск мужчина, который арендовал склад на автостанции и хранил в нем большое количество селитры. Стражам порядка задержали подозреваемого 15 августа и доставили на допрос в СК РФ.