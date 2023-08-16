В Мосгорсуде оправдали подозреваемых в контрабанде 472 килограммов кокаина граждан Литвы

Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде почти полутонны кокаина в Петербург
В Москве граждан Литвы оправдали в рамках дела о контрабанде 472 килограммов кокаина в порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Ведомости».
По версии обвинения, мужчины планировали переправить груз в Россию из Эквадора. По статье о создании ОПГ для поставки наркотиков, их могли приговорить к пожизненному заключению.
Судья вынесла оправдательный приговор, так как присяжные посчитали, что в части о создании ОПГ отсутствовало событие преступления. В случае с контрабандой, по их мнению, обвинитель не смог предоставить убедительные доказательства причастности предполагаемых злоумышленников.
Мужчин освободили в зале суда. Теперь они могут рассчитывать на компенсацию.
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