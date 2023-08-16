В Ижевске из-за замыкания Wi-Fi-роутера загорелась квартира

В Ижевске из-за замыкания в Wi-Fi-роутере частично сгорела одна из квартир. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МЧС Удмуртии.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ворошилова 15 августа. По данным издания, причиной пожара стало замыкание проводов в роутере. В результате возгорания пострадали вещи и внутренняя отделка квартиры на десяти квадратных метров. Информации о пострадавших нет.