В Ижевске из-за замыкания Wi-Fi-роутера загорелась квартира
В Ижевске из-за замыкания в Wi-Fi-роутере частично сгорела одна из квартир. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МЧС Удмуртии.
Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ворошилова 15 августа. По данным издания, причиной пожара стало замыкание проводов в роутере. В результате возгорания пострадали вещи и внутренняя отделка квартиры на десяти квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
При этом в МЧС назвали произошедшее одним из самых серьезных пожаров, зарегистрированных в Удмуртии за минувшие сутки. Всего в этот день было четыре вызова.
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