Таксист дважды изнасиловал 16-летнюю россиянку

В Магнитогорске 25-летний таксист Назарали С. дважды за ночь изнасиловал 16-летнюю школьницу. Об этом сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на заявление пресс-службы прокуратуры Орджоникидзевского района города.

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Вечером 11 августа пострадавшая хотела вернуться домой после встречи с друзьями. Ее телефон сел, поэтому она вызвала такси с телефона знакомого. Таксист сразу же вступил с девочкой в диалог — представился Аликом и начал задавать разные вопросы, на которые она не отвечала.

В какой-то момент таксист сменил маршрут, стал возить девушку по городу и даже звал ее в гости. Пассажирка отказывалась и просила отвезти ее домой. Получив отказ, мужчина затащил школьницу домой силой, где дважды изнасиловал. Утром он привез заплаканного подростка домой.

Через несколько дней подозреваемого задержали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Таксист свою вину не признал. По данным следствия, мужчина работал в такси неофициально. В России он живет с 2019 года, у него есть вид на жительство иностранного гражданина.