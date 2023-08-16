В Ингушетии подросток получил удар веткой в парке и впал в кому

В Ингушетии подросток попал в реанимацию после того, как на него упала ветка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

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Инцидент произошел в Малгобеке. Школьник играл на площадке в баскетбол, но мяч вылетел за пределы поля и 14-летний подросток побежал за ним. В этот момент на него рухнула ветка.

После произошедшего россиянина госпитализировали в тяжелом состоянии. На данный момент он находится в коме.

«Пациенту удалили гематому мозга и костные обломки», — сообщается в публикации.