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В Ростовской области сообщили о диверсии на городском водоводе

В Зернограде Ростовской области неизвестные злоумышленники устроили диверсию на водоводе, рассказала глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.Об этом пишет РИА «Новости».

В Ростовской области сообщили о диверсии на городском водоводе
© РИА Новости

Полищук пояснила, что во вторник, 15 августа, приборы зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода.

В среду было проведено обследование. Специалисты в ходе проверки поняли, что была осуществлена диверсия - на это указывали следы спецтехники, с помощью которой злоумышленники нашли и повредили водовод, уточнила глава Зернограда.

По ее словам, ремонтной бригаде удалось устранить аварию. Она выразила надежду, что правоохранительные органы обнаружат преступников.

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