В Ростовской области сообщили о диверсии на городском водоводе
В Зернограде Ростовской области неизвестные злоумышленники устроили диверсию на водоводе, рассказала глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.Об этом пишет РИА «Новости».
Полищук пояснила, что во вторник, 15 августа, приборы зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода.
В среду было проведено обследование. Специалисты в ходе проверки поняли, что была осуществлена диверсия - на это указывали следы спецтехники, с помощью которой злоумышленники нашли и повредили водовод, уточнила глава Зернограда.
По ее словам, ремонтной бригаде удалось устранить аварию. Она выразила надежду, что правоохранительные органы обнаружат преступников.
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