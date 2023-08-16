В Первоуральске проверят детский сад, откуда во время прогулки убежал ребенок

В Первоуральске прокуратура организовала проверку детского сада, откуда во время прогулки убежал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в организации. После этого действиям сотрудников детского сада будет дана правовая оценка.

Сообщается, что воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка на территории детского сада. Он самовольно покинул территорию учреждения — пролез между прутьями забора.