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Прокуратура проверит детский сад в Первоуральске, откуда убежал ребенок

В Первоуральске прокуратура организовала проверку детского сада, откуда во время прогулки убежал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

В Первоуральске проверят детский сад, откуда во время прогулки убежал ребенок
© РИА Новости

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в организации. После этого действиям сотрудников детского сада будет дана правовая оценка.

Сообщается, что воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка на территории детского сада. Он самовольно покинул территорию учреждения — пролез между прутьями забора.

15 августа воспитанник детского сада выбрался в город и перебежал дорогу по пешеходному переходу. После этого мальчик попытался скрыться от спасателей, которые занимались его поисками.

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