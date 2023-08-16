В Первоуральске проверят детский сад, откуда во время прогулки убежал ребенок

В Первоуральске прокуратура организовала проверку детского сада, откуда во время прогулки убежал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в организации. После этого действиям сотрудников детского сада будет дана правовая оценка.
Сообщается, что воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка на территории детского сада. Он самовольно покинул территорию учреждения — пролез между прутьями забора.
15 августа воспитанник детского сада выбрался в город и перебежал дорогу по пешеходному переходу. После этого мальчик попытался скрыться от спасателей, которые занимались его поисками.
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