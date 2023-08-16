В больницах Дагестана после взрыва на АЗС остаются 50 человек

"Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей. Они находятся тоже в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается, все что нужно для этого, в республике имеется", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.