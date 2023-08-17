В Башкирии на двух молодых людей упала остановка, снесенная ветром

Двое молодых людей попали в больницу с переломами после того, как на них упала остановка в Иглино Республики Башкортостан. Об этом сообщает »Честно Говоря».

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Молодой человек и девушка стояли на остановке на улице Якутова. Во время сильного порыва ветра остановочный павильон не устоял и упал на них.

В результате оба получили переломы и ушибы. У девушки медики диагностировали перелом локтевого сустава со смещением, ушиб тазобедренного сустава и ушиб грудной клетки. У молодого человека — перелом одного позвонка и ушиб колена.