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"Честно Говоря": на двоих молодых людей в Башкирии упала остановка

Двое молодых людей попали в больницу с переломами после того, как на них упала остановка в Иглино Республики Башкортостан. Об этом сообщает »Честно Говоря».

В Башкирии на двух молодых людей упала остановка, снесенная ветром
© Газета.Ru

Молодой человек и девушка стояли на остановке на улице Якутова. Во время сильного порыва ветра остановочный павильон не устоял и упал на них.

В результате оба получили переломы и ушибы. У девушки медики диагностировали перелом локтевого сустава со смещением, ушиб тазобедренного сустава и ушиб грудной клетки. У молодого человека — перелом одного позвонка и ушиб колена.

Пострадавшие рассказали, что остановка не была надежно закреплена. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

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