В Зернограде Ростовской области произошла диверсия на водоводе

Вчера была совершена диверсия на нашем водопроводе. В 11 вечера мне поступило сообщение <…> о том, что изменились параметры на водопроводе. <…> При обследовании поняли, что это диверсия. <…> Это не просто прорыв, а ездила техника и искала конкретно наш водопровод, чтобы его повредить, — объяснила Полищук.