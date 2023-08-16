Летевший в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером российской авиакомпании «Сибирь» во вторник, 15 августа.

«При полете по маршруту экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту», — говорится в сообщении.

В результате пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром Бегишево в Татарстане, а также запросили скорую и врача по прилете. Отмечается, что сигнал срочности они не подавали.

Посадка самолета прошла благополучно. Больного госпитализировали сразу после приземления.