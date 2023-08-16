Red Wings ответил СК на обвинения в духоте на борту

Red Wings ответил Следственному комитету на обвинения в духоте на борту
Ведомство возбудило уголовное дело, указав на «реальную угрозу безопасности жизни или здоровью пассажиров», которые долгое время провели в салоне с высокой температурой воздуха.
«Система кондиционирования на рейсе Анталья — Москва 13 августа была и остаётся исправной, а в полёте она работает за счёт маршевых двигателей», — сообщили изданию РБК в авиакомпании.
Накануне глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Red Wings из-за задержек рейсов. Сегодня ведомство дополнило перечень обвинений, апеллируя к оказанию небезопасных услуг при перевозке пассажиров.