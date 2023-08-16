В Туркменистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Туркменистане 16 августа. Об этом сообщает немецкий исследовательский центр наук о земле (GFZ).

По информации центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 48 км.

15 августа землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Японии. Об этом сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

14 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 в Индии. Подземные толчки появились в 18 км от города Каримгандж, он находится недалеко от границы с Бангладеш.

12 августа землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в восточной части Турции.

10 августа землетрясение магнитудой 5,6 произошло также на востоке Турции. В тот же день Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,2 в провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны.