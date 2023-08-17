В Курской области опровергли данные о провокации на АЭС и эвакуации части населения

Распространяемые в некоторых Telegram-каналах данные о якобы планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации части населения являются дезинформацией, сообщили в региональном Центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

"Украинские Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения, ссылаясь на план эвакуационных мероприятий Курской области. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в распространенном сообщении.

В центре отметили, что эвакуации на Курской АЭС не планируется, а план эвакуационных мероприятий является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае чрезвычайных происшествий.