В Брянской области ликвидировали четырех украинских диверсантов
В Стародубском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Отмечается, что четверо членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) уничтожены. На месте боя нашли FPV-дроны с российской символикой и наклейками: «Собственность ФСБ России». Это свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории.
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