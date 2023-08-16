В Брянской области ликвидировали четырех украинских диверсантов

В Стародубском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ .

Отмечается, что четверо членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) уничтожены. На месте боя нашли FPV-дроны с российской символикой и наклейками: «Собственность ФСБ России». Это свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории.