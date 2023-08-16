Полиция задержала жестоко избившего работницу кафе на Камчатке

Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края. Других подробностей в тексте МВД не приводится.

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил девушку прямо под камерой видеонаблюдения в поселке Сокоч Елизовского района на Камчатке. Инцидент произошел на кухне пищеблока. Предположительно, между мужчиной и девушкой произошел конфликт — он назвал ее террористкой и после этого начал жестоко избивать руками и ногами. Пострадавшая получила многочисленные травмы.