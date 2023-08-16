Самолет пришлось экстренно посадить в Сочи из-за инцидента на борту

Самолет «Аэрофлота» пришлось экстренно посадить в аэропорте Сочи из-за подгоревшей каши. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел утром в среду, 16 августа.

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Неприятный запах возник в салоне после вылета в Санкт-Петербург. Бортпроводники выяснили, что запах гари доносился со стороны одной из кухонь самолета. Духовку срочно выключили, а о происшествии сообщили командиру воздушного судна. Он принял решение экстренно вернуться в аэропорт.

Уже после приземления выяснилось, что запах возник из-за подгоревшей каши. Она попала на нагревательный элемент из-за ошибки производителя еды для авиакомпании — упаковка была закрыта негерметично. После этой ситуации все бортовое питание для рейса направили на проверку пожарным из аэропорта Сочи.