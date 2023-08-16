У фитнес-тренера украли $40 тыс. из апартаментов в «Москве-Сити»

У тренера по фитнесу из апартаментов в жилом комплексе «Москва-Сити» украли 40 тысяч долларов. Об этом стало известно в среду, 6 августа.

По предварительной информации, 22-летняя жительница Смоленска, временно проживающая в столице и работающая фитнес-тренером, положила крупную сумму в сейф в своих апартаментах в элитном жилом комплексе. Затем девушка легла на операцию и вернулась только через неделю. В какой-то момент она решила проверить сбережения и обнаружила, что деньги пропали.

Как сообщил «МК», по данному факту ведется проверка. Примечательно, что только половина похищенного принадлежала потерпевшей: 10 тысяч она скопила сама, и еще столько же ей выдал молодой человек на личные расходы.