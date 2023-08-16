Стала известна судьба пропавших в горах Сочи отца и сына

Отец и сын, пропавшие без вести в горах Сочи, вышли на связь. О судьбе заблудившихся туристов сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Спасателям позвонила родственница мужчин и сообщила, что связалась с ними по телефону. Так, стало известно, что в настоящее время туристы находятся неподалеку от Бзерпинского карниза.

Отмечается, что россияне чувствуют себя хорошо. Они рассказали, что заблудились в тумане после перевала Чертовы ворота.

«Туристы вышли на Солонцовый хребет, а затем спустились к реке Кише, — говорится в сообщении. — Потом через Сенную Поляну направились к перевалу Аспидный и дальше — вниз к реке Уруштен, после двинулись в сторону карниза».

Более того, путешественники заявили, что слышали звуки пролетающего вертолета со спасателями и даже махали ему руками, однако никаких сигнальных обозначений в виде костра не подавали.

«Мужчины удивились, что их ищут, хоть и подтвердили, что должны были выйти гораздо раньше, — добавили в ведомстве. — Сейчас туристы планируют самостоятельно спускаться в поселок Красная Поляна, спасатели из удаленных районов возвращаются на базу МЧС».