Бывшему чиновнику-миллиардеру запросили 22 года колонии

Гособвинитель попросил приговорить бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 22 годам лишения свободы за ряд преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

© Lenta.ru

Прокурор, поддерживающий гособвинение, в прениях сторон заявил о доказанной вине экс-чиновника-миллиардера в создании преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, присвоении денежных средств и их легализации. Всего подсудимому инкриминируется совершение 17 преступлений.

Помимо заключения, он предложил суду оштрафовать Постриганя на 117 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет. Троим сообщникам экс-чиновника запрошено от шести до 14 лет лишения свободы.

Постригань уже получил 15 лет заключения за взяточничество и превышение полномочий. Его также оштрафовали на 116 миллионов рублей.