Мосгорсуд оставил в силе решение о домашнем аресте Блиновской

Московский городской суд оставил в силе продление до 26 октября домашнего ареста блогеру Елене Блиновской , обвиняемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Московский городской суд определил постановление Пресненского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Елены Олеговны оставить без изменения», – сказала судья Нина Шарапова.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере. Ей предъявили обвинение и отправили под домашний арест до 26 июня 2023 года, позднее меру пресечения продлили. Вину Блиновская признала, но от дачи показаний отказалась.