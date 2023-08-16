В Петербурге енот из контактного зоопарка прокусил девочке ухо

В одном из контактных зоопарков Санкт-Петербурга енот укусил семилетнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, енот прокусил девочке ухо, ее забрали в больницу врачи скорой. После необходимых процедур ее отпустили домой с направлением на укол от бешенства, девочке назначили курс антибиотиков.

«Фонтанка» рассказала, что 15 августа мама с двумя дочерьми пришла на экскурсию в контактный зоопарк заранее, они ждали своей очереди во дворе. В это время в помещении зоопарка «будто бы что-то упало», а еноты отреагировали на это криками. Когда женщина и ее дочери зашли в зоопарк, животные все еще нервничали, однако посетителей сначала пустили к маленьким енотам, а затем к большим.

В комнате с большими енотами находились инструкторы, они наблюдали за посетителями и их общением с животными. В это время один из енотов напал на девочку, которая, по словам матери, вела себя спокойно и не провоцировала животное.

«Фонтанка» выяснила, что ухо ребенку прокусила северо-американская енотиха, которой в марте исполнилось четыре года. Мать девочки утверждает, что сотрудники контактного зоопарка не принесли ей извинений и позже не связывались с ней.

Инспектор по делам несовершеннолетних и районная прокуратура начали проверку инцидента.