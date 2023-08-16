На Тенерифе начали эвакуацию жителей из-за лесных пожаров

"В качестве меры предосторожности мы проводим эвакуацию из городов Аррате, Чивисайя, Медиа Монтанья и Ахафона. Также закрыты автомагистрали TF-24 между городами Лас Лагутенас и Эль-Портильо и TF-523, шоссе Лос-Лорос", - говорится в заявлении.