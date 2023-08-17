Неопознанными после взрыва в пригороде Махачкалы остаются 17 погибших

"Уголовным делом занимается Главное следственное управление Следственного комитета России, поэтому корректнее было бы относить эти вопросы к этой службе. Насколько мне известно, сейчас в рамках расследования уголовного дела только один подозреваемый. В отношении него проводятся следственные действия", - отметил Меликов.