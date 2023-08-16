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Гособвинитель просит дать экс-главе Клинского района Подмосковья 22 года колонии

Гособвинение запросило 22 года колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений.

Экс-главе района Подмосковья попросили дать 22 года колонии
© RT на русском

Об этом информирует прокуратура Московской области.

Отмечается, что гособвинитель призвал суд признать чиновника виновным в 17 преступлениях, в числе которых — создание преступного сообщества, мошенничество, присвоение, легализация.

«И предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В декабре 2020 года Постригань по решению суда был приговорён к 15 годам колонии.