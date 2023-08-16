СК возбудил уголовное дело после истории с девочкой, гулявшей по карнизу в Каспийске

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело после истории с маленькой девочкой, которая гуляла по карнизу окна на девятом этаже дома в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 14 августа 26-летняя местная жительница уложила свою четырехлетнюю дочь спать, после чего уехала со своей сестрой в Махачкалу для посещения ночного клуба. Около 5 часов утра девочка проснулась и, не увидев своей матери, «находясь в беспомощном состоянии и не осознавая опасности», выбралась в открытое окно и вышла на карниз. Там она простояла примерно полчаса, пока ее не спасли соседи и прибывшие по вызову сотрудники полиции.

Сейчас расследование продолжается. Следователи закрепляют доказательную базу.

Напомним, что инцидент произошел утром в понедельник, 14 августа. В полицию поступила информация, что из окна на девятом этаже одного из домов вылезла маленькая девочка и стоит то на карнизе, то на кондиционере. Ее заметили туристы, которые шли на пляж.