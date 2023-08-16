Более 100 мигрантов принудительно доставили в военкоматы Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что у всех доставленных в комиссариаты уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.

«Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — сообщили агентству в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, во время рейда были выявлены иностранцы, нарушившие миграционное законодательство, — из 400 выявленных мигрантов таких оказалось 55.