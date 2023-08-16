Неизвестный поджег оборудование на станции в Екатеринбурге

Неизвестный поджег релейный шкаф в районе железнодорожной станции Керамик, расположенной в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Согласно имеющимся данным, пожар произошел на путях в сторону города Сысерть. Один из машинистов заметил горящее оборудование и обратился в оперативные службы.

Прибывшие на место специалисты обнаружили на месте инцидента топор, однако злоумышленник к тому моменту уже скрылся. Теперь правоохранителям предстоит найти нарушителя и установить причины произошедшего.

Сотрудники экстренных служб, в свою очередь, быстро справились с огнем и ликвидировали последствия поджога. Благодаря этому удалось избежать задержек в движении пассажирских и товарных поездов.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Другие подробности произошедшего также пока не раскрываются.

На прошлой неделе, 9 августа, в Екатеринбурге произошел аналогичный случай. Неизвестный с помощью газеты спалил релейный шкаф недалеко от пункта «Екатеринбург-Сортировочный», но на месте стражи порядка обнаружили важную улицу — отпечаток пальца рук.