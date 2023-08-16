Медики сообщили о 35 погибших и 84 пострадавших при взрыве в Дагестане
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, по уточненным данным, составляет 84 человека, погибли 35 человек. Об этом рассказали в медицинских кругах.
Вечером 14 августа на выезде из Махачкалы загорелся автосервис. После этого огонь перешел на автозаправочную станцию, и прогремел взрыв. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, на 600 квадратных метрах пожарным удалось его локализовать. 15 августа стало известно, что число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, ранее сообщалось о 33 погибших, среди которых трое детей, и 80 пострадавших.
«Травмы получили 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей», — приводит ТАСС слова собеседника из медицинских кругов.
Ранее стало известно, что семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по одному миллиону рублей. Сумма поддержки родственникам тяжело пострадавших составит по 400 тысяч рублей, а семьи тех, кто получил нетяжелые травмы, смогут рассчитывать на материальную помощь в размере 200 тысяч рублей.