Медики сообщили о 35 погибших и 84 пострадавших при взрыве в Дагестане

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, по уточненным данным, составляет 84 человека, погибли 35 человек. Об этом рассказали в медицинских кругах.

Вечером 14 августа на выезде из Махачкалы загорелся автосервис. После этого огонь перешел на автозаправочную станцию, и прогремел взрыв. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, на 600 квадратных метрах пожарным удалось его локализовать. 15 августа стало известно, что число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, ранее сообщалось о 33 погибших, среди которых трое детей, и 80 пострадавших.

«Травмы получили 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей», — приводит ТАСС слова собеседника из медицинских кругов.