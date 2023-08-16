ФСБ пресекла незаконную добычу водных биоресурсов

Федеральная служба безопасности по Сахалинской области пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России.

По данным ведомства, ФСБ задержала двух российских граждан, которые с использованием запрещённых орудий лова в заливе Байкал осуществили вылов 84 экземпляров калуги.

Возбуждено уголовное дело.