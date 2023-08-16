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ФСБ России пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов

Федеральная служба безопасности по Сахалинской области пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России.

ФСБ пресекла незаконную добычу водных биоресурсов
© РИА Новости

По данным ведомства, ФСБ задержала двух российских граждан, которые с использованием запрещённых орудий лова в заливе Байкал осуществили вылов 84 экземпляров калуги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в парках столицы обитают редкие виды животных и птиц. Встречаются даже такие, которые считались вероятно исчезнувшими.