В парке «Зарядье» напротив Кремля снова объявили эвакуацию

В парке «Зарядье», который расположен напротив Кремля в центре Москвы, снова объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, на почту парка поступило письмо с угрозой якобы от студента Московского финансово-юридического университета (МФЮА). В нем молодой человек отметил, что заложил на территории «Зарядья» самодельное взрывное устройство Кроме того, в письме потребовали перевести 600 тысяч рублей матери студента.

Как утверждает Shot, женщина, на чей номер надо было переслать деньги, рассказала, что ее сын находится под домашним арестом. Россиянка подчеркнула, что кто-то от его имени ранее уже «минировал» различные объекты.