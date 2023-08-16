СБУ распространила кадры ударов по Крымскому мосту

Американский телеканал CNN опубликовал кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые показали журналистам в Службе безопасности Украины.

На ролике виден один взрыв под автомобильной, а другой — под железнодорожной частями моста.

Также в кадре заметен морской беспилотный аппарат, который взрывается под мостом. В видео показаны кадры как с дронов, так и с камер на мосту.

Глава СБУ Василий Малюк пояснил, что такие беспилотники являются уникальным изобретением службы и называются они Sea Baby («Морской малыш»). Он подчеркнул, что эти дроны производит государство, частные компании к ним не имеют отношения.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь с 17 на 18 июля.