ФСБ заподозрила сотрудника предприятия в Приангарье в работе на Украину

В управлении ФСБ по Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела против жителя Ангарска, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантом дела стал 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона. В ФСБ заявили, что он собрал информацию и подготовил фотоматериалы, «характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». По данным спецслужбы, сотрудник предприятия планировал передать эти данные представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ФСБ заявили, что он также распространял листовки, дискредитирующие российскую армию, по заданию украинской разведки.

Молодого человека задержали, против него возбудили дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).