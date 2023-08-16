ФСБ заподозрила сотрудника предприятия в Приангарье в работе на Украину
В управлении ФСБ по Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела против жителя Ангарска, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС.
Фигурантом дела стал 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона. В ФСБ заявили, что он собрал информацию и подготовил фотоматериалы, «характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». По данным спецслужбы, сотрудник предприятия планировал передать эти данные представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ФСБ заявили, что он также распространял листовки, дискредитирующие российскую армию, по заданию украинской разведки.
Молодого человека задержали, против него возбудили дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
Ранее ФСБ объявила предостережение двум жителям Новосибирской области, которые планировали присоединиться к ВСУ. В ФСБ сообщили, что предостережение о недопустимости подобных действий было объявлено, так как в деятельности двух россиян были «условия для совершения госизмены». Как отметили в спецслужбе, если мужчины снова попытаются воевать за ВСУ, то понесут уголовное наказание.