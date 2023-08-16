Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при взрыве в Дагестане

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву на лечение 16 пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что самолет в 02.30 мск среды совершил посадку в аэропорту Жуковский.

Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что во время полета пациентам оказывалась вся необходимая помощь. Перелет все пассажиры перенесли без ухудшения состояния, отметил он.

Как сообщил заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич, в числе 16 пострадавших, которых доставили в столицу, трое детей. Шесть пострадавших находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, при взрыве на АЗС в Махачкале погибли более 35 человек, еще 80 человек получили различные травмы.