В Норильске произошел пожар на площади 1200 квадратных метров
На месте крупного пожара в Норильске работают сотрудники МЧС и МВД. Огонь охватил 1200 "квадратов". Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха в связи с задымлением.
Информация о возгорании поступила в среду утром. По информации МЧС, горят неэксплуатируемое здание и гараж. В тушении участвуют около 40 человек, используется автолестница. Тяжелая техника помогает разбирать конструкции, сообщили в главке ведомства по Красноярскому краю.
Полиция охраняет порядок на месте ЧП, обеспечивает проезд пожарной техники. Правоохранители оцепили место пожара, проинформировали в региональном управлении МВД.
"В связи с пожаром на норильском складе с пиломатериалами организован мониторинг качества воздуха на территории ближайшей жилой застройки", - добавили в управлении Роспотребнадзора.
По предварительным данным, жертв нет. Информация о пострадавших уточняется.