В Норильске произошел пожар на площади 1200 квадратных метров

На месте крупного пожара в Норильске работают сотрудники МЧС и МВД. Огонь охватил 1200 "квадратов". Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха в связи с задымлением.

Информация о возгорании поступила в среду утром. По информации МЧС, горят неэксплуатируемое здание и гараж. В тушении участвуют около 40 человек, используется автолестница. Тяжелая техника помогает разбирать конструкции, сообщили в главке ведомства по Красноярскому краю.