Мужчина похитил девочку и запер в квартире в Каменск-Уральске

В Каменск-Уральском мужчина насильно удерживал девятилетнюю девочку в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По данным канала, фигурант недавно вышел из колонии. Он жил рядом с родителями потерпевшей. Местные жители утверждают, что мать и отец ребенка знали, что сосед похитил дочь, но боялись обраться в полицию. Они стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В итоге освобождали девочку неравнодушные граждане. Кто-то отвлекал мужчину, а другие через окно вызволяли школьницу. Отмечается, что фигурант угрожал жителем двора. Сейчас он сбежал, поэтому его разыскивает полиция.