$97.42-3.62106.57-4.11

Роскомнадзор: система "Антифрод" за год предотвратила 400 млн звонков мошенников

Роскомнадзор сообщил "Известиям", что за прошедший год система "Антифрод" прервала 391,3 млн млн звонков телефонных мошенников.

Роскомнадзор: система "Антифрод" за год предотвратила 400 млн звонков мошенников
© Depositphotos

Об этом сообщается на сайте издания. Сообщается, что в декабре 2022 года система в среднем в сутки выявляла около 1,5 млн звонков мошенников. "В июле количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем и составило почти 73 млн", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что к системе подключены "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2.

Анализ данных системы показал, что в среднем телефонные мошенники тратят на абонентов по три минуты, однако зафиксирован случай попытки дозвониться в течение трех часов. Мошенник предпринял 1430 попыток вызова. До этого IT-эксперт Косарев рассказал, что блокировка незнакомых номеров обезопасит от мошенников.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости