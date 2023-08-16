Роскомнадзор: система "Антифрод" за год предотвратила 400 млн звонков мошенников
Роскомнадзор сообщил "Известиям", что за прошедший год система "Антифрод" прервала 391,3 млн млн звонков телефонных мошенников.
Об этом сообщается на сайте издания. Сообщается, что в декабре 2022 года система в среднем в сутки выявляла около 1,5 млн звонков мошенников. "В июле количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем и составило почти 73 млн", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что к системе подключены "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2.
Анализ данных системы показал, что в среднем телефонные мошенники тратят на абонентов по три минуты, однако зафиксирован случай попытки дозвониться в течение трех часов. Мошенник предпринял 1430 попыток вызова. До этого IT-эксперт Косарев рассказал, что блокировка незнакомых номеров обезопасит от мошенников.