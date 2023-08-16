Роскомнадзор: система "Антифрод" за год предотвратила 400 млн звонков мошенников

Об этом сообщается на сайте издания. Сообщается, что в декабре 2022 года система в среднем в сутки выявляла около 1,5 млн звонков мошенников. "В июле количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем и составило почти 73 млн", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что к системе подключены "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2.