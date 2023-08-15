Жители Махачкалы перекрыли центральную улицу из-за отсутствия электричества

Жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений электроэнергии. На место выехало руководство министерства энергетики и тарифов региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Дагестана .

"В связи с перекрытием улицы жителями проспекта Петра I в Махачкале по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова на место для встречи с гражданами направлены первый замминистра энергетики и тарифов Республики Дагестан Динислам Иманмурзаев и руководство махачкалинских Горэлектросетей",- говорится в сообщении.

Министерству поручено представить предложения по решению проблемы с энергоснабжением на данном участке улицы. Информацию о ситуации премьер-министр региона доложил главе Дагестана Сергею Меликову .

В прошлый раз жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений электроэнергии 9 августа. Сильная жара, которая наступила с начала августа в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей. Из-за нагрузки на электрооборудование в ряде городов и районов республики были введены веерные отключения.