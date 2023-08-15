Гражданку России арестовали в Абхазии

Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали правоохранители Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тыс. рублей и документами. Об этом говорится в Telegram-канале МВД Абхазии.

«Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тыс. рублей и документами потерпевшего», — пишет ведомство.

Также там заявили, что Бикмуллина дала признательные показания, а похищенное у неё изъяли. Женщину заключили под стражу сроком на два месяца.